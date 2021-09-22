الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين المحاولة الانقلابية في السودان

موسكو تنفي اتهامات المحكمة الأوروبية حول وفاة ضابط استخبارات روسي سابق

إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة العراقية جراء انفجار بديالى

بدء جلسات دورة الجمعية العامة الـ 76 للأمم المتحدة

البيئة تبحث ترتيبات مؤتمر الأطراف

الأردن وتونس يوقعان اتفاقية بيئية

البرلمان العربي: الأردن دولة محورية في منظومة العمل العربي

وزير الأشغال يبحث ببغداد تعزيز التعاون في قطاع المقاولات

منتدى الرصيفة ينظّم أمسية شعرية للمواهب الصاعدة

الصفدي يشارك بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء، 22-09-2021 12:26 ص

البرلمان العربي: الأردن دولة محورية في منظومة العمل العربي

920212101036757936505


الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أن الأردن من الدول الرئيسة والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية، مثمناً السياسات الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، وفداً من مجلس النواب الأردني برئاسة رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب النائب عمر الزيود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب

الإعلام النيابية تدعو لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي

نواب

الخارجية النيابية تلتقي سفير دولة أنتيغوا وباربودا

w

القانونية النيابية تبحث مقترحا بشأن الجلوة العشائرية

نواب

تربية الأعيان تناقش محاور التعليم العالي في خطة الوزارة التنفيذية

9202118125243273191978

القانونية النيابية تناقش الجلوة العشائرية اليوم

s

الصحة والبيئة النيابية تطلع على الواقع البيئي والسياحي لمحمية عجلون

أخبار متعلقة
نواب

الإعلام النيابية تدعو لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي

9202118125243273191978

القانونية النيابية تناقش الجلوة العشائرية اليوم

613df3f116f1c

الفايز: الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي أولوية وطنية حاليا

4

العين الدباس عضوًا دائمًا بلجنة المرأة في منظمة العمل العربية

1630781950108

العودات يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد

1630695109974

العودات يلتقي رئيس التيار الصدري في العراق