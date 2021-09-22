البرلمان العربي: الأردن دولة محورية في منظومة العمل العربي

الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أن الأردن من الدول الرئيسة والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية، مثمناً السياسات الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، وفداً من مجلس النواب الأردني برئاسة رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب النائب عمر الزيود.

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