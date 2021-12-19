الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 01:34 م

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

61befb954d615


الوكيل الإخباري - أكّد رئيس مجلس النواب العربي عادل العسومي، أنّ البرلمان العربي يدعم جميع تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد العمل العربي المشترك.

اضافة اعلان


وقال العسومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن اجتماع البرلمان العربي في عمّان سيكون نقلة نوعية.


وقدم شكره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني “على كل ما يقوم به في دعم القضايا العربية إلى جانب حرصه لتكون المملكة متواجدة مع الأخوة العربية”، مثمنا مواقف الأردن ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية.


وبيّن، أنّ اجتماع عمّان يحرص للخروج بآلية عربية إضافية في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية.


ودعا جميع الدول العربية على دعم الأردن في مواجهة التحديات، مؤكدا قدرة المملكة على مواجهة تلك التحديات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-19 at 2.34.59 PM

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

WhatsApp Image 2021-12-19 at 2.20.18 PM

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

النائب-محمد-العلاقمة-14032021021

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

7202019153634119276757

الفايز: الدم العربي أصبح رخيصا وعدد من دولنا مسرحا لصراعات الدول الكبرى

يما

حدادين للنواب : كميات المياه في الطبقات الرملية تكفينا لـ5 آلاف سنة

imgid520865

العرموطي يسأل عن اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد وإلغاء مواد في الجامعات

أخبار متعلقة
12021514343793105692

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

4-72

نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا

1220201682739168631476

مصدر يكشف لـ "الوكيل الاخباري" سبب تأجيل جلسة النواب اليوم

388552_6_1610449844

الفايز يترأس وفدا برلمانيا إلى السعودية

0L5A0017

"النواب" يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة.. أسماء

1120212913422989994142

الدغمي يطالب بتعطيل الأجهزة الخلوية والصفدي للنواب: "احنا مش بمدرسة"