البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس مجلس النواب العربي عادل العسومي، أنّ البرلمان العربي يدعم جميع تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد العمل العربي المشترك.

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وقال العسومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن اجتماع البرلمان العربي في عمّان سيكون نقلة نوعية.



وقدم شكره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني “على كل ما يقوم به في دعم القضايا العربية إلى جانب حرصه لتكون المملكة متواجدة مع الأخوة العربية”، مثمنا مواقف الأردن ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية.



وبيّن، أنّ اجتماع عمّان يحرص للخروج بآلية عربية إضافية في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية.



ودعا جميع الدول العربية على دعم الأردن في مواجهة التحديات، مؤكدا قدرة المملكة على مواجهة تلك التحديات.

