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الثلاثاء، 13-06-2023 11:15 ص

البرلمان العربي يشدد على أهمية البنية التشريعية في منظومة مكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - شدد البرلمان العربي على أهمية البنية التشريعية السليمة في منظومة مكافحة الفساد، داعيا إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه.

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وأكد البرلمان العربي، أن مسؤولية البرلمانيين في مواجهة مشكلة الفساد هي مسؤولية عظيمة وتشاركية، تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية التي تضع عليهم العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة بكل صورها.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب رئيس البرلمان العربي النائب خليل عطية، أمام المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالقاهرة، والتي ألقاها نيابةً عن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.


وأكد عطية، أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة، في استراتيجية عمله، لتعزيز العمل البرلماني العربي في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، كما يحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.


بترا

 




 

 


 

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