البرلمان العربي يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزّة

الوكيل الاخباري - قال النائب خليل عطية ان البرلمان العربي أشاد بالمستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة.

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وأضاف عطية انه بناء على اقتراح منه تم إضافة الإشادة بقرار البرلمان العربي.



وقال عطية ان المستشفى الميداني الأردني التابع للقوات المسلحة الأردنية والذي تم تأسيسه في غزة عام ٢٠٠٩ يقدم العلاج والأدوية والعمليات مجانا لأهل القطاع المحاصر، مشيرا الى ان ما يقارب ثلاثة ملايين حالة تم التعامل معها في المستشفى منذ تأسيسه.



وقال عطية انه طالب بدعم الهيئة الخيرية الهاشمية التي تقوم بإرسال قوافل مواد غذائية وادوية الى غزة والضفة الغربية.



