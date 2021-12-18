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السبت، 18-12-2021 12:58 م

البرلمان العربي يعقد اجتماعاته في مجلس النواب الأردني

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الوكيل الإخباري - تبدأ في مجلس النواب غداً الأحد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والذين يلتئمون في اجتماع عام تحت قبة مجلس النواب الخميس المقبل.اضافة اعلان


ووفق تصريح صادر عن المكتب الإعلامي في مجلس النواب فإن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي سيلتقي صباح الأحد مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وتعقب اللقاء تصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين وجدول لقاءات واجتماعات البرلمانيين العرب.

وعلى مدار اسبوع تشهد قاعات مجلس النواب اجتماعات تبدأ الأحد باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، والثلاثاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، فيما يعقد الأربعاء الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.

ودعا المكتب الإعلامي في مجلس النواب، الزميلات والزملاء ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى التنسيق المباشر من أجل تسهيل مهام تغطيتهم لفعاليات اجتماعات البرلمان العربي.

 




 

 


 

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