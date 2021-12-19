البرلمان العربي يعقد اجتماعاته في مجلس النواب اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ في مجلس النواب الأحد، اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والذين يلتئمون في اجتماع عام تحت قبة مجلس النواب الخميس المقبل.

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ويلتقي رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وتعقب اللقاء تصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين وجدول لقاءات واجتماعات البرلمانيين العرب.



وعلى مدار الأسبوع تشهد قاعات مجلس النواب اجتماعات تبدأ الأحد باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، والثلاثاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية و السياسة والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، فيما يعقد الأربعاء الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.

