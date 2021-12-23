الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 07:13 ص

البرلمان العربي يعقد جلسة في مجلس الأمة اليوم

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الوكيل الإخباري - يعقد البرلمان العربي في عمّان، الخميس، جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي؛ تحت قبة مجلس النواب.

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ويتصدر جدول أعمال الجلسة مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية ودور البرلمانيين العرب في دعمها وإسنادها في مختلف المحافل البرلمانية و الدولية.
وسبق لرئيس البرلمان العربي التأكيد أن الجلسة تأتي دعما لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا أمتنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


فيما ناقش المكتب البرلماني العربي في اجتماع عقده الأربعاء برئاسة العسومي جملة من البنود المدرجة على جدول أعماله والتحضيرات التي تسبق أعمال الخميس.


البرلمان العربي اختتم الثلاثاء، اجتماعات لجانه الأربعة "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" بمقر مجلسي الأعيان و النواب بالعاصمة عمّان.


 




 

 


 

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