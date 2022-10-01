البرلمان العربي يمنح الدغمي وسام التميز العربي

الوكيل الاخباري - منح البرلمان العربي في جلسته، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وسام التميز العربي من الدرجة الأولى.



وجاء التكريم تقديرا لدور الدغمي الرائد في تطوير العمل البرلماني واسهاماته لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك ودوره الوطني المتميز ومواقفه العروبية الداعمة، وذلك في جلسة عقدها البرلمان في القاهرة، لاختيار رئيس جديد له، بحسب بيان أدلى به رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

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