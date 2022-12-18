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الأحد، 18-12-2022 01:59 م

البرنامج النيابية تبحث مُقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - بحثت كتلة البرنامج النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، مقترحات قدمها أعضاء الكتلة حول تحسين الوضع الاقتصادي، ومواضيع مطروحة على جدول أعمالها.

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وقدمت رئيسة الكتلة فايزة عضيبات وأعضاء اللجنة في بداية الاجتماع التعازي لذوي الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي استشهد أثناء تأديته الواجب في الاعتصامات الأخيرة في محافظة معان، وقرأوا الفاتحة على روحه.


واستنكرت الكتلة أعمال الشغب التي يقوم بها البعض، والتي انعكست سلبا على الوطن ومقدراته، داعية الى إيجاد الحلول المناسبة لقضية اعتصام أصحاب الشاحنات والنقل العام.


وخلال الاجتماع، قالت عضيبات إنه سيجري دراسة تلك المقترحات وتقديمها للجنة المالية النيابية حال الموافقة عليها.


كما أعادت الكتلة تشكيل مكتبها الدائم، حيث اختارت بالتوافق النواب: سليمان أبو يحيى رئيسا، نواش القواقزة نائبا للرئيس، صفاء المومني مقررا، زيد العتوم ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي، عيد النعيمات ناطقا إعلاميا.


وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، فريد حداد، سليمان أبو يحيى، دينا البشير، فراس القضاة، ماجد الرواشدة، زيد العتوم، وتمام الرياطي.

 




 

 


 

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