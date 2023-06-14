"البرنامج النيابية" تدعو لشمول الأردنيين بمظلة التأمين الصحي

الوكيل الإخباري

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- أكدت رئيسة كتلة البرنامج النيابية، الدكتورة صفاء المومني، ضرورة شمول جميع المواطنين الأردنيين تحت مظلة التأمين الصحي، والعمل على تطوير نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.وأضافت، خلال ترؤسها اجتماعًا للكتلة، عقدته اليوم الأربعاء، أن "البرنامج النيابية" ستعقد اجتماعًا مفصلًا لبحث قرار الحكومة المتعلق بتقليص عدد المعالجات الطبية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، مؤكدة أن النواب باتوا يتعرضون بشكل يومي لضغوطات كبيرة نتيجة هذا القرار، الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا غير المشمولين بالتأمين الصحي.بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: دينا البشير، فراس القضاة، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، زيد العتوم، فريد حداد، فايزة عضيبات، أهمية إعادة النظر بالآلية المتبعة من قبل الحكومة في منح المعالجات الطبية، رافضين مبدأ تخصيص هذه المعالجات بعدد محدود من المواطنين.من جهة ثانية، قرر أعضاء الكتلة، انتخاب الدكتور فريد حداد رئيسًا لـ"البرنامج النيابية"، والنواب: فايزة عضيبات نائبًا للرئيس، زيد العتوم مقررًا، عيد النعيمات ناطقًا إعلاميًا، سليمان أبو يحيى ممثلًا للكتلة في المكتب التنفيذي.وفي نهاية الاجتماع، رفع رئيس وأعضاء الكتلة رسالة تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والأسرة الهاشمية، بمناسبة الأعياد الوطنية (عيد الاستقلال، يوم الجيش، الثورة العربية الكبرى)، وكذلك بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة رجوة الحسين.بينما أعربوا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة زميلهم النائب يسار الخصاونة، مُستذكرين مناقب الفقيد وبصماته الواضحة خلال مسيرته النيابية، ضارعين إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان .