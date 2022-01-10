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الإثنين، 10-01-2022 01:34 م

البرنامج النيابية: تعديل النظام الداخلي يعزز دور النائب

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي عماد العدوان، أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور النائب التشريعي والرقابي، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية.

وقال خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الاثنين، تم فيه مناقشة مقترحات تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، إن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني، خصوصا وأنه سيدفع بالمجلس للعمل بطريقة عملية تقتصد من الوقت والجهد وتحقق أعلى درجات الشفافية.

وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب أخيرا تتطلب نموذجا جديدا من النظام الداخلي يتماشى مع تلك التعديلات.

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من جهتهم، عرض أعضاء الكتلة النواب، زيد العتوم، دينا البشير، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، وماجد الرواشدة، أبرز التعديلات المقترحة على نصوص النظام، مؤكدين ان الهدف منها هو وضع نصوص قانونية تمكن المجلس من أداء دوره على أكمل وجه.

وأشاروا الى أن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، يتواءم مع مخرجات المنظومة السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.

 




 

 


 

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