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الإثنين، 02-01-2023 12:52 م

البرنامج النيابية تناقش ملاحظات حول مشروع قانون سلطة منطقة العقبة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس كُتلة البرنامج النيابية، سليمان أبو يحيى، إن الكتلة ناقشت في اجتماع لها اليوم الاثنين مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب، والمقترحات والملاحظات التي من شأنها تجويدها.

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وأشار ابو يحيى الى أنه تم في اجتماع اليوم مناقشة ملاحظات حول مشروع قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا الى أنه ستتم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 مع خبراء ومختصين في أرقام الموازنة، بُغية تقديم مقترحات قابلة التطبيق من شأنها التخفيف من الأعباء على المواطنين.


وحضر الاجتماع أعضاء الكتلة النواب: عمر النبر، زيد العتوم، دينا البشير، فريد حداد، عيد النعيمات.

 




 

 


 

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