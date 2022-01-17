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الإثنين، 17-01-2022 04:07 م

"البرنامج النيابية" تنعى الشهيد الخضيرات

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الوكيل الإخباري - نعت كتلة البرنامج النيابية الشهيد النقيب محمد ياسين الخضيرات الذي انتقل إلى جوار ربه صباح الأحد خلال قيامه بواجبه بالحفاظ على أمن الحدود الشمالية الشرقية. اضافة اعلان


وعبر رئيسها النائب المحامي عماد العدوان في بيان صادر عن الكتلة اليوم الاثنين دعمه الموصول لحماة الحدود من أفراد القوات المسلحة - الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره. 

وزاد البيان أن كتلة البرنامج تشد من أزر حماة الحدود وتدعوهم للضرب من حديد على كل دخيل وحقود. 

وأكدت رفضها المطلق لكل تصرف ينال من أمن الوطن واستقراره داعية المولى عز وجل ان يحفظ الأردن و منعته. 

وتقدمت الكتلة في بيانها بأحر التعازي لذوي الشهيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على زملائه الجرحى بالشفاء العاجل.

 




 

 


 

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