"البرنامج النيابية": متضامنون مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

الوكيل الإخباري - عقدت كتلة البرنامج النيابية اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد ناقشت خلاله جملة من القضايا العامة من أبرزها انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان النيابية وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

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وقال حداد ان الكتلة توافقت على ترشيح النائب تمام الرياطي لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فيما تدرس خيار ترشيح النائب المحامي زيد العتوم لموقع النائب الأول للرئيس.



كما توافقت الكتلة بحسب حداد على ترشيح احدى الزميلات من النواب الدكتورة فايزة عضيبات أو دينا البشير لموقع مساعد الرئيس.



وأكد حداد ان الكتلة وحرصاً منها على توحيد الجهود النيابية والعمل بروح الفريق الواحد لإثراء العمل البرلماني قررت تشكيل لجنة تنسيقية من النائبين زيد العتوم وعمر النبر للتشاور والتنسيق مع الكتل الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية .



وحول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة اكدت الكتلة تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.



ودانت الكتلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان البغيض على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم الإسرائيلية.