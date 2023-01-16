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البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

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الإثنين، 16-01-2023 11:16 م

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

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 الوكيل الاخباري - قالت عضو مجلس النواب دينا البشير، الاثنين، إن قرار السماح بالتصوير في بداية كل اجتماع للجان النيابية فقط وحضور مندوبي وسائل الإعلام لكامل اجتماعات اللجان هو قرار "غير صائب".

وأضافت عبر قناة المملكة ، أنه "بموجب النظام الداخلي لا يوجد أي إلزامية على أي عضو أو رئيس لجنة أو رئيس مجلس النواب بإلزام وجود الإعلام".

ولفتت البشير إلى تقديم بعض المقترحات حول كيفية وجود الإعلام داخل الجلسات واللجان، وكيفية عكس هذه الصورة بموجب نصوص واضحة داخل النظام الداخلي لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

"لا بد من أن يكون هناك تنظيم للعلاقة وفي حال حصل بشكل استثنائي انتهاك لخصوصية الأفراد من قبل وسائل أن تتم المحاسبة"، وفق البشير.

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