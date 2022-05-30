البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أن فيروس جدري القرود و فيروس جدري الماء متشابهان في الأعراض .

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وأوضح البلبيسي خلال جلسة نيابية في مجلس النواب اليوم الإثنين آلية التمييز بين جدري القرود و جدري الماء من خلال أماكن ظهور الطفح الجلدي مشيرا أن جدري القرود يظهر الطفح على الوجه واليدين بشكل واضح على عكس جدري الماء الذي يظهر على الظهر .



أما للتمييز بينهما سريريا أضاف أن عند الإصابة بجدري القرود تنتفخ الغدد اللمفاوية عند المصاب بينما لا يحدث ذلك في حالة الإصابة بجدري الماء .



ونوه أن تشخيص فيروس القرود يجب أن يكون مخبريا من خلال فحص الـ pcr للكشف عن المواد الجينية التابعة للفيروس.



وتابع : إن الأردن اتخذ كافة الإجراءات لاكتشاف أي حالة بجدري القرود إن وجد.