الثلاثاء 14-02-2023
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الثلاثاء، 14-02-2023 01:35 م

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

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الوكيل الإخباري - حذر النائب سلامة البلوي من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن.اضافة اعلان


وقال البلوي، خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، اليوم الثلاثاء، إن الظاهرة انقطعت بعد خطاب الملك بشأنها عندما قال: "لا بد من محاسبة مطلقي العيارات النارية حتى لو كان ابني".

وأضاف أن الظاهرة بدأت بالعودة مؤخرا، والدليل على ذلك عثوري على نحو 20 رأس طلقة نارية في ساحة منزلي خلال عام 2022.

وعرض البلوي الطلقات التي وجدها في ساحة منزله تحت القبة، داعيا للتصدي لهذه الظاهرة.

 




 

 


 

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