"البيئة النيابية" تؤكد ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.وتحدث رئيس اللجنة النائب علي سليمان الغزاوي، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، حول ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة، قائلًا إن الوزارة شريك رئيس في إنتاج الطاقة، والمحافظة على البيئة، واستخدام طاقة نظيفة، وتقليل من التلوث البيئي.وأكد ضرورة استيعاب الطاقة الفائضة وتصريفها بشكل أفضل، خصوصا المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.من جهتهم، أكد النواب الحضور: مروة الصعوب، ريما العموش، فليحة الخضير، أهمية توسعة مجالات استكشاف النفط والغاز في المملكة.من جانبه، أكد الخرابشة حول أهمية الطاقة المتجددة، موضحًا أن الأردن من الدول المتقدمة في إنتاج الطاقة المتجددة.وقال إن فاتورة الطاقة تشكل عبئا كبيرا، مشددًا على أهمية التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية، وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية، ودراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.وأوضح الخرابشة أنه سيتم التركيز على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.