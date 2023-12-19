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الثلاثاء، 19-12-2023 05:19 م

البيئة النيابية تطلع على مخرجات مؤتمر "كوب 28"

نواب 2


الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب علي الغزاوي، على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" الذي عقد في دبي أخيرا.

وأكد الغزاوي، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، أهمية العمل الذي تقوم به وزارة البيئة، باعتبارها وزارة سيادية مرتبطة بالعديد من القطاعات، وجهودها خلال مشاركة الاردن بقيادة جلالة الملك بمؤتمر "كوب 28".

وأشار الغزاوي إلى أهمية ما جاء في كلمة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر، والتي أكدت أن الدمار الذي خلفته الحرب يجعل التهديدات البيئية المتمثلة في ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، أكثر خطورة.

وقال: إن وزارة البيئة على الطريق الصحيح، مؤكدًا جاهزية اللجنة لتقديم كافة سبل الدعم لتذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجهها في العديد من المجالات.

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