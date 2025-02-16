"البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية ، برئاسة النائب حمزة الحوامدة، اجتماعًا اليوم الأحد مع ممثلين عن مؤسسة بكلان للتنمية، لمناقشة تأثير التغير المناخي على الأردن والتحديات البيئية التي تواجهه. اضافة اعلان





وأكد الحوامدة خلال الاجتماع أن الأردن يمتلك طاقات شبابية مبدعة قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمشكلات البيئة والمناخ، مشيرًا إلى دعم اللجنة لأي برامج شراكة بين مؤسسة بكلان والمؤسسات الحكومية.



وأضاف أن اللجنة تتابع أثر التشريعات البيئية، وتقيّم مدى التزام الأردن بالمتطلبات الدولية، خصوصًا تحقيق الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة، كما تدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين الواقع البيئي.



من جانبهم، أعرب النواب حسين كريشان، جهاد عبوي، عبد الهادي البريزات، خضر بني خالد، وبدر الحراحشة عن تقديرهم للجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدين أهمية وضع سياسات وبرامج تضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية.



بدوره، استعرض مدير مؤسسة بكلان للتنمية، حمزة العنسي، الخدمات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال البيئة والعمل المناخي، مشيرًا إلى رؤيتها المستقبلية في هذا الإطار.



وقدم أعضاء الفريق البيئي في المؤسسة عددًا من المقترحات، أبرزها إنشاء مركز دراسات متخصص في قضايا البيئة والمناخ، وإدراج مادة تعليمية ضمن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تطوير خريطة إلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الوضع البيئي والمناخي في الأردن.



يُذكر أن مؤسسة بكلان تأسست عام 2023 كامتداد لمبادرة "أمان" المنفذة من قِبل مؤسسة نهر الأردن، وتهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة وفقًا لخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.