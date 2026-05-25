البيئة والمناخ النيابية: عيد الاستقلال محطة فخر بتاريخ الأردن وإنجازاته

ورفعت اللجنة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين، وإلى أبناء الشعب الأردني، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت اللجنة ان ذكرى الاستقلال تجسد معاني الإرادة الوطنية والتضحيات التي قدمها الأردنيون في سبيل بناء الدولة الحديثة، وترسيخ مؤسساتها، وصون أمنها واستقرارها، بقيادة هاشمية حكيمة، وبجهود الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية، وانتماء شعب لقيادته وارضه.
كما أكدت اللجنة اعتزازها بالنهج الإصلاحي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، وبجهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعمه المتواصل لمسارات السلام والاستقرار والتنمية.
وابتهلت اللجنة إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يبقى الوطن قويا مزدهرا في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
