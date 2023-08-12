السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار صادر عن التربية بشأن دوام مدارس الأحد

البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم - جدول

الدفاع المدني يستعد لمكافحة حرائق الغابات

رسالة من التربية بمناسبة إعلان موعد نتائج التوجيهي

ولي العهد يهنئ بيوم الشباب العالمي

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

السبت، 12-08-2023 04:32 م

البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

7202327155834307031142


الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل 2023/8/14 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (7) تاريخ 2023/8/6 والمتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، وقرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 2023/8/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية من أجل تحقيق حقوق وحريات نص عليها الدستور الأردني، لتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.

أما قانون الملكية العقارية فقد جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة، كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينية في المشروعات الاستثمارية.

اضافة اعلان

 

للاطلاع على جدول الأعمال ومشروعي القانونين أنقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-10 at 6.57.46 PM

زيارة حزب الاتحاد الوطني تسلط الضوء على الوضع في الأغوار الجنوبية

WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.21.46 PM

زيارة حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى جامعة الطفيلة التقنية تلقى ترحيباً واسعاً

WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.17.23 PM

زيارة حزب الاتحاد الوطني إلى سحاب تفتح آفاق التواصل المجتمعي

0L5A6224

الخلايلة يتوقع فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل نهاية آب

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

WhatsApp Image 2023-08-09 at 3.51.49 PM

وفد نيابي برئاسة الخلايلة يزور "المتقاعدين العسكريين"

أخبار متعلقة
0L5A6224

الخلايلة يتوقع فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل نهاية آب

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

WhatsApp Image 2023-08-06 at 2.49.55 PM

اقتصاد النواب تُقر "حماية البيانات الشخصية"

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب لمناقشة معدل قانون السير الأربعاء

WhatsApp Image 2023-07-23 at 7.09.22 PM

قانونية الأعيان: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء

0L5A0017

إحالة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى قانونية النواب