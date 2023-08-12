البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل 2023/8/14 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية.



وتضمن جدول أعمال الجلسة، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (7) تاريخ 2023/8/6 والمتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، وقرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 2023/8/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية من أجل تحقيق حقوق وحريات نص عليها الدستور الأردني، لتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.



أما قانون الملكية العقارية فقد جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة، كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينية في المشروعات الاستثمارية.

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