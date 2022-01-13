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التحقيق بمشاجرة النواب في مراحله النهائية.. وترجيح تجميد عضوية الرياطي

الخميس، 13-01-2022 03:24 م

التحقيق بمشاجرة النواب في مراحله النهائية.. وترجيح تجميد عضوية الرياطي

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الوكيل الإخباري - توقعت مصادر نيابية انتهاء عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي تبحث في قضية مشاجرة النواب الأحد المقبل.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة استمعت لنواب أطراف في المشاجرة التي وقعت تحت قبة البرلمان مؤخرا، لكنها لم تنهي الاستماع لجميع الأطراف حتى الآن.

 

وأضافت أن اللجنة سترفع توصياتها إلى المجلس فور الانتهاء من التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

 

ورجحت المصادر اتخاذ قرارات عقابية بحق النائب حسن الرياطي قد تصل إلى تجميد عضويته لمدة عام واحد أو أكثر بحسب ما تراه اللجنة مناسبا بالاستناد إلى النظام الداخلي للمجلس.

 

وقررت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.

وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي ضمت كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم.

وأوضح أن اللجنة قد تعلن نتائج عملها خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، قبل أن ترفع قرارها إلى المجلس الذي بدوره سيتخذ القرار المناسب.

ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية عقب المشاجرة التي وقعت تحت القبة مؤخرا، فيما تقدم الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

 

 




 

 


 

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