التربية النيابية تكرم مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد

الوكيل الإخباري

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- كرمت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الخميس مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد، لفوزها بمشروع تحدي القراءة العربي للعام الحالي، في دورته السابعة ضمن فئة المدرسة المتميزة.وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني وأعضاءها محمد عكور، آمال الشقران، والمهندس عطا ابداح على أهمية تعميم هذا النوع من قصص النجاح والتميز وتجذير ثقافة التميز في مدارس المملكة والانتقال بالتعليم إلى مستويات أكثر تقدماً وتلبية لمتطلبات العصر.وناقشوا أهم التحديات واحتياجات العملية التعليمية بشكل عام سواء للطلبة والبيئة المدرسية والمعلمين في مديرية قصبة إربد كونها تضم اكبر عدد مدارس في المملكة .وقدم النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها تحسين ورفع مستوى العملية التعليمية ، مشيرين أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والقضايا لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني مع المعنيين.وتحدث مدير التربية حمزة نجادات عن اهم الخطط الاستراتيجية لمتابعة العملية التعليمية داخل الغرف الصفية .بدورها قالت مديرة المدرسة تماضر مهيدات ان هذا الفوز سيدفعنا نحو مزيد من التصميم على مواصلة التميز كنهج وأسلوب في العملية التربوية، وتحفيز الابداع لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم الذهنية والادائية.