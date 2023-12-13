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الأربعاء، 13-12-2023 04:22 م

"التربية النيابية" تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية فتح الفرص أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين، وكذلك للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.

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وشدد المومني، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، على ضرورة دور الشباب في رسم الخطط وتحديد الأهداف والمساهمة في تجاوز التحديات وبناء حاضر ومستقبل الأردن.


وأشار، بحضور النواب، محمد عكور ومحمد شطناوي ورمزي العجارمة، إلى أن منظومة التحديث السياسي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، داعيًا الشباب إلى الانخراط في العمل التطوعي، الذي يُفسح المجال لهم ليكونوا فاعلين ومتميزين في المجتمع.


وأكد أن اللجنة ستعمل جاهدة، من خلال أدواتها الدستورية، للنهوض بواقع التعليم في الأردن، مُشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد في كثير من رسائله على أهمية استعادة قطاع التعليم لصدارته.


ولفت إلى أن اللجنة أقرت توصيات بإضافة منهاج القضية الفلسطينية بحيث يجري تدريسها لغرس مفاهيم المواطنة وتعزيز الأبعاد الخمسة للقضية باعتبارها القضية الأولى و المركزية للأردن ولجلالة الملك.


بدورها، قدمت مريم شربوش، أحد المستفيدين من برامج الزمالة، شرحا عن المشروع، قائلة: إن آلية الاختيار جاءت ضمن أسس ومعايير وتدريبات نظرية وعملية، مُضيفة أن المشروع من أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.


من جهة أخرى، تطرق المومني إلى حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب - جرش، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وتسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة.


وأكد المومني أهمية الوقوف على الأخطاء المتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحا أن اللجنة زارت اليوم مصابي الحادث المأساوي، واطمأنت على حالتهم الصحية.


وأشار إلى أن "تربية النواب" ستتابع مع المعنين، وبالمشاركة مع لجنة النقل النيابية، أسباب تكرار هذه الحوادث التي استنزفت الكثير من الأرواح.

 




 

 


 

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