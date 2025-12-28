الأحد 2025-12-28 10:51 ص

التربية النيابية تناقش الأحد نظام الثانوية العامة الجديد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 28-12-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الأحد، اجتماعًا، لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول على مدار عامين).اضافة اعلان


وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.

وتعقد لجنتا "الإدارية والبيئة والمناخ" اجتماعًا مشتركًا، للاطلاع على المحاور التي وضعتها الأطراف المعنية في استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للأعوام 2026–2027.

وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع أمس في منزل نعمان بحي بوت هك في العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن الانفجار الذي تسبب في مقتله ناتج عن تسرب غاز، ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب الدقيق حتى ا

عربي ودولي أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

جامعة الطفيلة التقنية

أخبار محلية تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية

جلسة لمجلس الأمن

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية 308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

خاص بالوكيل وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين



 






الأكثر مشاهدة