التربية النيابية تناقش الأحد نظام الثانوية العامة الجديد

08:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758772 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعقد لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الأحد، اجتماعًا، لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول على مدار عامين). اضافة اعلان





وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.



وتعقد لجنتا "الإدارية والبيئة والمناخ" اجتماعًا مشتركًا، للاطلاع على المحاور التي وضعتها الأطراف المعنية في استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للأعوام 2026–2027.



وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.

تم نسخ الرابط





