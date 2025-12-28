التربية النيابية تناقش الأحد نظام الثانوية العامة الجديد

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
وتعقد لجنتا "الإدارية والبيئة والمناخ" اجتماعًا مشتركًا، للاطلاع على المحاور التي وضعتها الأطراف المعنية في استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للأعوام 2026–2027.
وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.
