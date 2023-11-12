"التربية النيابية" تناقش تطوير المناهج الدراسية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب بلال المومني عملية تطوير المناهج التربوية.

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ودعا المومني وأعضاء اللجنة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق، والمديرة التنفيذية للمركز شيرين حامد، والخبير التربوي ذوقان عبيدات، الى تطوير المناهج بما يعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال، وقيم الولاء والانتماء للوطن وغرس القيم النبيلة، وتضمينها قضايا الأمة.



من جانبه قال توق، إن إعداد المناهج في المركز الوطني لتطوير المناهج يستند لقانون التربية والتعليم، ويراعي جميع القيم الدينية والوطنية.