الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف بالفشل

فيديو - لحظة استهداف طائرة إسرائيلية "إيتان" من قبل سرايا القدس

كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

حماس تهدد جيش الاحتلال على كل متر يتحرك فيه داخل غزة

الصفدي: عدم وقف جرائم حرب الاحتلال يمثل غطاء دولي للعدوان على غزة

قرارات مجلس الوزراء بشأن وزارة التربية والتعليم

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الحكومة توضح حول توقيف عدد من الأشخاص لدى الأجهزة الأمنية

آخر تطورات ملف مفاوضات الأسرى

عاجل

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

الأحد، 12-11-2023 07:01 م

"التربية النيابية" تناقش تطوير المناهج الدراسية

1699802361848


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب بلال المومني عملية تطوير المناهج التربوية.

اضافة اعلان


ودعا المومني وأعضاء اللجنة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق، والمديرة التنفيذية للمركز شيرين حامد، والخبير التربوي ذوقان عبيدات، الى تطوير المناهج بما يعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال، وقيم الولاء والانتماء للوطن وغرس القيم النبيلة، وتضمينها قضايا الأمة.


من جانبه قال توق، إن إعداد المناهج في المركز الوطني لتطوير المناهج يستند لقانون التربية والتعليم، ويراعي جميع القيم الدينية والوطنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.17.47 PM

التمديد 6 أشهر للموظفين العاملين على حساب صندوق التعويضات البيئية

1699785341300

الفايز: نستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

112021171841342970504

مجلس النواب ينعى نائب أسبق

1699377227121

خارجية النواب تطلع على دور وزارة الخارجية وجهودها منذ بدء الحرب على غزة

image - 2023-11-07T230645.993

العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

أخبار متعلقة
0L5A6467

توافق نيابي على انتخاب لجان دائمة - أسماء

M63A9908

مجلس النواب يعقد جلسة تتضمن قرار لجنة الرد على خطبة العرش

51849356671_o

مجلس النواب: الملك يجسد صوت الحكمة وعلى المجتمع الدولي مساندته لوقف الحرب

WhatsApp Image 2023-10-19 at 2.44.22 PM

زيادين: نقف بكل الإمكانات لوقف العدوان الغاشم على غزة

483989_6_1696163486

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.15.03 PM

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية