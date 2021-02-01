التربية تقرر عودة الدوام في هذه المدارس يومياً



الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب، النائب بلال المومني، الاثنين، أن العودة إلى التعليم الوجاهي أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن التعليم عن بُعد "لم يعط النتائج المرجوة خلال الفترة الماضية".وأشاد المومني خلال حديثه لـ "المملكة" بدراسة أعدتها الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس التي أجرت استطلاعا قيم التعليم عن بُعد، ووصفها بـ "الواقعية، وتمكن أهميتها بأنها دراسة محلية تعبر عن واقع التعليم في الأردن وهذا ما كنا بحاجته".وأشارت الدراسة في "أغلب محاورها إلى أن التعليم الوجاهي هو الأفضل ... وضرورة العودة إلى التعليم الوجاهي والغرفة الصفية هو السبيل الأمثل والأفضل للطلاب للحصول على التعليم المناسب"، بحسب ما ذكر المومني.وتعود المدارس لفتح أبوابها في 7 شباط/ فبراير المقبل، لكن بشكل تدريجي ومدروس. وتبدأ المرحلة الأولى بعودة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة الثانوية العامة "التوجيهي".المومني تحدث عن "600 مدرسة ستقوم بإعطاء التعليم الوجاهي 5 أيام في الأسبوع"، مشيرا إلى أن "باقي المدارس التي تعاني من زيادة في عدد الطلبة ستقوم العملية التعليمية فيها على مبدأ التناوب".ومبدأ التناوب يعني أن "قسم من الطلبة يأخذ الحصص على مدار 3 أيام في الأسبوع وقسم آخر يومين، والأسبوع الذي يليه يتم عكس العملية"، بحسب المومني.ويبلغ مجموع المدارس الحكومية نحو 4 آلاف مدرسة، وفق المومني الذي قال إن "عدد المدارس والمراكز الثقافية العاملة في القطاع الخاص وصل إلى 3500".