"التربية والتعليم" النيابية تزور جامعة مؤتة وتبحث تطوير التعليم العالي

الوكيل الإخباري- زارت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، اليوم الاثنين، جامعة مؤتة، حيث التقت اللجنة برئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، بحضور نواب الرئيس ومساعديهم وعدد من العمداء والمدراء، للاطلاع على واقع التعليم العالي وبحث أبرز التحديات التي تواجه الجامعات الرسمية وسبل تطويرها.





وأكد القرالة أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات الرسمية في بناء الإنسان الأردني، مشيرًا إلى أن اللجنة تولي ملف التعليم العالي أولوية قصوى، وتسعى لمتابعة القضايا التي تواجه الجامعات، خصوصًا التحديات المالية والبنية التحتية، إلى جانب تحديث التشريعات الناظمة للتعليم العالي.



بدورهم، شدد النواب هدى العتوم، وفريال بني سلامة، وإبراهيم الحميدي، وأحمد القطاونة، ومحمد الرعود، على أهمية دعم الجامعات الرسمية ماليًا وإداريًا، وتطوير برامجها الأكاديمية وربطها بسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع التركيز على الدور المجتمعي لجامعة مؤتة وأهمية العدالة في توزيع الدعم بين الجامعات.



من جانبه، قال النعيمات إن زيارة اللجنة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين السلطة التشريعية ومؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تحسين العملية التعليمية ومخرجاتها، وتحقيق الإنجازات الأكاديمية والبحثية، وتطوير البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى جهود التحول الرقمي وتحسين البيئة الجامعية، مع الإشارة إلى أبرز التحديات المالية والتشغيلية.

