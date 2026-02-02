“التربية والتعليم” النيابية تطّلع على واقع التعليم المهني في مدرسة الجعفرية الشاملة للبنات

01:19 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة سعادة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، مدرسة الجعفرية المهنية الثانوية الشاملة للبنات، وذلك في إطار حرص اللجنة على متابعة واقع التعليم المهني والتقني، والوقوف على التحديات والإنجازات في الميدان التربوي.





وأكد القرالة أن الزيارة جاءت للاطلاع عن كثب على تجربة التعليم المهني في المدرسة، حيث تجوّل أعضاء اللجنة في مرافقها المختلفة، واطّلعوا على تخصصات برنامج (BTEC) المتنوعة، والتقوا بالهيئتين الإدارية والتعليمية والطالبات، واستمعوا إلى شرحٍ مفصّل حول البرامج المهنية وآليات تنفيذها، وما تحققه من أثر ملموس في صقل مهارات الطالبات وتمكينهن وتأهيلهن بثقة وكفاءة للانخراط في سوق العمل.



وبدورهم، أعرب النواب إبراهيم الحميدي، وهدى العتوم، وفريال بني سلمان، عن تقديرهم للجهود المبذولة في المدرسة، مؤكدين أهمية تعزيز التعليم المهني كخيار نوعي يسهم في بناء قدرات الطلبة وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامهم، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني.



ومن جانبها، ثمّنت الدكتورة اعتماد الجعافرة، مديرة الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم، ورئيس قسم التعليم المهني المهندس وليد الطراونة، اهتمام لجنة التربية والتعليم النيابية ودعمها المتواصل للمسيرة التعليمية، لا سيما البرامج المهنية التي تسهم في تهيئة الطلبة لسوق العمل.



وفي ختام الزيارة، كرّمت لجنة التربية والتعليم النيابية مديرة المدرسة السيدة كفى القرالة، بمنحها درع السوسنة، تقديرًا لجهودها المتميزة وعطائها المتواصل في خدمة التعليم المهني والتقني، ودورها الفاعل في الارتقاء بمستوى البرامج التعليمية المقدمة في المدرسة.

