"التربية والتعليم" النيابية تناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026

09:26 ص

الوكيل الإخباري- تستكمل لجنة التربية والتعليم النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. اضافة اعلان





وتشارك اليوم اللجنة القانونية واللجنة الإدارية في مجلس النواب في جلسة حوارية بعنوان الملتقى الوطني للإدارة المحلية كمنصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات حول واقع الإدارة المحلية في الأردن بتنظيم من مركز الحياة - راصد.



كما تعرض لجنة الاقتصاد والاستثمار تقريرها حول دراستها للأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رفم "21" لسنة 2022 بحضور رئيس مجلس النواب.



ووفق جدول أعمال المجلس تطلع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكن على التحضيرات للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026.



وتعقد لجنة التوجيه الوطني والإعلام لقاء مع عدد من أعضاء جمعية نحن ننهض.



وتشارك لجنة الزراعة والمياه والبيئة والمناخ في جلسة لمناقشة مخرجات مشروع الزراعة المرنة وتنمية سلاسل القيمة.





