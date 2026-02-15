"التربية والتعليم" النيابية تناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026

وتشارك اليوم اللجنة القانونية واللجنة الإدارية في مجلس النواب في جلسة حوارية بعنوان الملتقى الوطني للإدارة المحلية كمنصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات حول واقع الإدارة المحلية في الأردن بتنظيم من مركز الحياة - راصد.
كما تعرض لجنة الاقتصاد والاستثمار تقريرها حول دراستها للأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رفم "21" لسنة 2022 بحضور رئيس مجلس النواب.
ووفق جدول أعمال المجلس تطلع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكن على التحضيرات للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026.
وتعقد لجنة التوجيه الوطني والإعلام لقاء مع عدد من أعضاء جمعية نحن ننهض.
وتشارك لجنة الزراعة والمياه والبيئة والمناخ في جلسة لمناقشة مخرجات مشروع الزراعة المرنة وتنمية سلاسل القيمة.
-
أخبار متعلقة
-
حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل
-
"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت
-
لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة
-
القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك
-
المصري: هجرة الشباب تهديد صامت لمستقبل الوطن.
-
الخارجية النيابية تعبر عن مواساتها للشعب الكندي بعد حادث المدرسة
-
الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للجراح الاثنين
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بـ"استثمار الضمان الاجتماعي"