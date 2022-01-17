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الإثنين، 17-01-2022 10:29 ص

التصويت على قرار "مشاجرة النواب" مرتبط بالانتهاء من التعديلات الدستورية

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن التصويت على قرار اللجنة المصغرة حول المشاجرة النيابية مرتبط بالانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية المعادة من مجلس الأعيان.

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وقالت المصادر إن اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية في مجلس النواب رفعت توصياتها إلى المجلس على أن يتخذ المجلس قرارا بالنواب أطراف المشاجرة.

 

وتوقعت المصادر أن يتم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عام أو عامين على الأكثر، فيما سيتم حرمان نواب من الحضور لعدة جلسات.

 

ويناقش مجلس النواب، في جلسته المنوي عقدها اليوم الاثنين، قرار اللجنة القانونية النيابية 13/1/2022 المتعلق بالمشاجرة النيابية التي وقعت مؤخرا خلال مناقشة التعديلات الدستورية.

ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية، فيما تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.

وقررت اللجنة القانونية النيابية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.

وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، في إن اللجنة ضمت في عضويتها كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان.

 

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية، قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

 




 

 


 

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