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الأربعاء، 05-01-2022 02:28 م

التعديلات الدستورية تؤخر النظر بشكاوى أطراف المشاجرة النيابية

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الوكيل الإخباري - أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اللجنة لم تنظر حتى الآن بالشكاوى المقدمة من قبل أطراف الخلاف الذي وقع تحت قبة البرلمان مؤخرا.

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وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن المجلس منشغل في الوقت الحالي بمناقشة التعديلات الدستورية.

 

وأضاف أن اللجنة ستنظر بالشكاوى المقدمة من كافة الأطراف فور استكمال مناقشة التعديلات الدستورية.

 

وحول استمرار غياب النائب حسن الرياطي عن حضور الجلسات النيابية لليوم الرابع على التوالي، أشار الذنيبات إلى أنه لا يوجد ما يمنع حضوره.

 

وأوضح أن غياب الرياطي قد يكون مرتبط بتوافقات بين عدة أطراف من داخل وخارج المجلس في محاولة للتهدئة ومحاولة الإصلاح بين الأطراف المتخاصمين.

 

وبدأ مجلس النواب، الأحد الماضي، بمناقشة التعديلات الدستورية.

وكان الرياطي من ضمن النواب الذين اشتركوا في الأحداث الأخيرة التي جرت تحت قبة البرلمان مؤخرا، وتطورت إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

وقال الدغمي، الأحد الماضي، إن ما جرى يحدث في كل برلمانات العالم.

وأضاف أنه تم تحويل ما جرى للجنة القانونية، على أن تّنسّب اللجنة للمجلس بقرارها وسينظر المجلس بتوصياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.

 

 

 




 

 


 

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