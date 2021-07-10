التعليم النيابية: الوقت أهم ملاحظات امتحانات التوجيهي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب بلال المومني، السبت، إن الملاحظة الأهم التي ترد منذ بدء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) للسنة الدراسية الحالية هي أن الوقت غير كاف، واللجنة طالبت قبل الامتحانات بتخصيص الوقت الكافي الذي يتناسب مع حل الأسئلة.وذكر في تصريحات صحفية أن واضع الأسئلة افترض للأسف أن الطالب حصل على التعليم وجاهيا وهو لم يتحقق على أرض الواقع."أنا أرى أن الأسئلة لم تراعي الظرف الاستثنائي لعملية التعليم عن بعد والذي عانى منه الطلبة خلال العام الدراسي الحالي"، وفق المومني.وأشار إلى لقاء سيُعقد الأحد مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بشأن جوانب فنية متعلقة بامتحانات التوجيهي، وطالب بإعطاء الوزارة الوقت الكافي لمعاجلة الخطأ إن وقع.