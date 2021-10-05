التعليم النيابية تؤكد اعتزازها بدور المعلم في خدمة المسيرة التربوية

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة التعليم والشباب النيابية عن فخرها واعتزازها بالمعلم الأردني، ودوره الرفيع في خدمة المسيرة التربوية، ونهضة المجتمع، مثمنة مهمته الإنسانية النبيلة.

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جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهتها اللجنة، اليوم الثلاثاء، للمعلمين والمعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف في الخامس من شهر تشرين الأول من كل عام.



وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إن لجنة التعليم النيابية تُحيي المعلم الأول الباني للأردن الحاضر والمستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، ولكل المعلمات والمعلمين على امتداد الوطن بهذه المناسبة السعيدة.



وأضاف أن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على أهمية دور المعلمين في بناء الوطن، عبر التأسيس لأجيال واعية قادرة على النهوض والبناء، مستذكرًا الجوائز العالمية التي حصدها المعلم والمعلمة الاردنية.



ودعا المومني إلى دعم المعلم والمعلمة باعتبارهما جوهر العملية التربوية، ليتمكنا من مواصلة مسيرتهما في بناء الأجيال وصناعة مستقبلهم.