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التعليم النيابية تبحث أسس اختيار رؤساء مجالس أمناء الجامعات

الخميس، 15-04-2021 05:00 م

التعليم النيابية تبحث أسس اختيار رؤساء مجالس أمناء الجامعات

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، أسس اختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، وأسس ومعايير اختيار رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة.
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كما تم خلال اللقاء بحث موضوع الطلبة الأردنيين الدارسين في روسيا، وتسهيل عودتهم والتحاقهم بجامعاتهم، بالإضافة إلى الترتيبات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص عودة طلبة التخصصات السريرية الطب وطب الأسنان إلى الحرم الجامعي، فضلًا عن موضوع التدريب الميداني للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات الرسمية والخاصة.

 




 

 


 

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