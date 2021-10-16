السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:55 م

التعليم النيابية تثمن قرار رفع نسبة قبول المُعيدين بالجامعات إلى 20 %

الجامعة-الاردنية-أرشيفية


الوكيل الإخباري- ثمن رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، استجابة وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، لتوصيات اللجنة برفع نسبة قبول الطلبة المُعيدين في الجامعات الرسمية إلى 20 بالمئة، في تخصصي الطب وطب الأسنان.اضافة اعلان


ودعت "التعليم النيابية"، على لسان رئيسها النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، إلى رفع هذه النسبة لتشمل القبول في جميع التخصصات، بما فيها: الهندسة والصيدلة ودكتور الصيدلة.

وقال المومني إن هذه الاستجابة السريعة تُجسد روح التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل عام، و"التعليم النيابية" والوزارة بشكل خاص، وتعكس الحرص على خدمة الطلبة وتحقيق تطلعاتهم.

 




 

 


 

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