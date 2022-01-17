التعليم النيابية تدعو لدعم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة، الى دعم اللاعبين الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار ذلك عنوانا حضاريا تتغنى به الدول.

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وقال الصرايرة، إن موقف اللجنة واضح وصريح تجاه أولئك اللاعبين وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية الى بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودمجهم في المجتمع ليتمكنوا من الاستمرار بالإنجازات.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة مع عدد من الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الاثنين، حيث استمع لأبرز مطالبهم والتحديات التي تواجههم.



ودعا الصرايرة، الحكومة الى توفير الدعم اللازم للأندية الرياضية التي تعنى برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هناك نسبة ليست بسيطة من هذه الفئة حققت إنجازات رياضية محلية ودولية رغم التحديات التي تواجهها.

من جهتهما، شدد النائبان زهير السعيديين ومحمد العبابنة، على ضرورة إنصاف هؤلاء اللاعبين ودمجهم بالشكل المطلوب في الرياضات الأخرى.