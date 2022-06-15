التعليم النيابية تناقش اليوم استعداد وزارة التربية لعقد امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة عدة قضايا، حيث تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).



وتبدأ أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2022، في 30 حزيران/ يونيو الحالي حتى 25 تموز/يوليو 2022.

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وتناقش اللجنة موضوع الرتب العلمية للمعلمين وإعادة النظر بالتقارير الطبية للأمراض المزمنة.



وتطلع اللجنة الادارية النيابية على الوضع الإداري للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.



وتزور لجنة الصحة والبيئة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوع التأمين الصحي الخاص لمنتفعيه.