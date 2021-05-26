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الأربعاء، 26-05-2021 08:08 ص

البحث في آلية عودة الطلبة إلى المدارس

التعليم النيابية تناقش اليوم ' خطة الفاقد التعليمي '

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية، الأربعاء، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لسد الفاقد التعليمي، التي ستنفذها الوزارة في الفترة من 15 آب/أغسطس وحتى 15 أيلول/سبتمبر.

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وستطلع اللجنة على خطة وزارة التربية والتعليم، وجاهزيتها لامتحان الثانوية العامة، وعودة الطلبة إلى المدارس.


وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس دعا، الخميس، إلى توعية الطلبة وأولياء أمورهم، بضرورة إيلاء خطة سد الفاقد التعليمي التي ستنفذها، مبينا أن هذه الخطة غاية في الأهمية لما تشتمل عليه من جسر للفجوة المعرفية والتعليمية التي أحدثتها فترة التعليم عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا.


وبين أبو قديس - حينها-  أن الوزارة ستنفذ برنامجا تدريبيا للمعلمين الذي سينفذون خطة سد الفاقد التعليمي والتي خصصت للمباحث الدراسية الأساسية؛ الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، بمفاهيمها الأساسية.
كما ستناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، خطة الوزارة بإعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا للطلاب والمعلمين.


كما سيتم البحث بشأن الاستحقاقات المالية الخاصة بموظفي منصة درسك. وشهادات الثانوية الأميركية (SAT) ومعادلتها بالثانوية العامة الأردنية.

 

 


 




 

 


 

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