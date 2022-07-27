التعليم النيابية تناقش اليوم ملاحظات امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية اجتماعات منفصلة، الأربعاء، بينها لقاء لجنة الزراعة والمياه والبادية مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا "فاو".

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وكذلك، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مع جمعية رجال الأعمال وجمعية إنتاج وهيئة مستثمري المناطق الحرة.



والاثنين الماضي، أحال مجلس النواب، في جلسته برئاسة عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، 3 مشاريع لقوانين اقتصادية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.



والقوانين المحالة هي تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدلا قانوني المنافسة والشركات.



وأيضا، تناقش لجنة التعليم والشباب الملاحظات الواردة للجنة بشأن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وعمل وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم.



والاثنين، أنهى طلبة "التوجيهي" تقديم امتحاناتهم، ويتوقع إعلان النتائج في 20 آب/أغسطس المقبل بحسب وزارة التربية والتعليم.

