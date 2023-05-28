الأحد 28-05-2023
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التعليم النيابية تهنئ بذكرى الاستقلال وزفاف ولي العهد

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الأحد، 28-05-2023 09:46 م

التعليم النيابية تهنئ بذكرى الاستقلال وزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - هنأ رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، بمناسبتي عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين وقرب زفاف ولي العهد.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور طالب الصرايرة، في بيان صحفي اليوم الأحد، تحل علينا ذكرى الاستقلال لتسليط الضوء على الإنجازات العظيمة التي تحققت في مختلف الميادين، مشيرا الى أن أبناء الوطن قدموا الغالي والنفيس لنيل الاستقلال.

وأضاف أن الاستقلال وضع الأردن على عتبة مرحلة جديدة ترسخ السيادة الوطنية، مؤكداً أن الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة وعزيمة شعبه المخلص ماض في مسيرة التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية لتجاوز التحديات.

من جهة ثانية، قال الصرايرة إن حفل زفاف ولي العهد، الذي يصادف يوم الخميس هو فرح يعم بيوت الأردنيين العامرة بالعز والشموخ، ويعبر عن المحبة التي يكنها هذا الشعب لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ودعا الله أن يتمم الحفل بالسعادة على سموه والآنسة رجوة آل سيف، وأن يجعل الفرح دوما حليف الأردن.

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