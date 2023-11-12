التمديد 6 أشهر للموظفين العاملين على حساب صندوق التعويضات البيئية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- عقدت لجنة الريف والبادية النيابية، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة المُهندسة عبير الجبور، تم فيه مناقشة موضوع الموظفين العاملين على حساب صندوق التعويضات البيئية.وقالت الجبور، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، ورئيس صندوق التعويضات محمد الجازي، إن هُناك 96 موظفًا على حساب المشاريع في صندوق التعويضات البيئة، لم يتم تثبيتهم حتى الآن، على الرغم من أنهم يعملون منذ 14 عامًا، داعية إلى ضرورة تثبيتهم بأسرع وقت ممكن.وأشارت إلى أنه تم التوافق مع وزير الزراعة على التمديد لهؤلاء الموظفين لمدة 6 أشهر إضافية، معربة عن أملها في أن يتم خلال هذه الفترة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.من جانبه، قال الحنيفات إننا نبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف، فنحن نسعى لإيجاد حل ضمن الإجراءات القانونية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بُغية حل مشكلتهم ضمن الأسس والتشريعات.بدوره، قال الجازي لقد تم تثبيت عدد منهم خلال الفترات السابقة، مُبينًا أننا نعمل على حل مُشكلة هؤلاء الموظفين.من جهة ثانية، أكدت الجبور دعم "الريف النيابية" لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة بجميع المحافل العربية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، فضلًا عن جهود جلالته الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.وحضر الاجتماع النواب: حابس الشبيب، زينب البدول، هادية السرحان.