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التوجيه النيابية تؤكد أهمية الإعلام الوطني في تعظيم الانجازات

الثلاثاء، 14-12-2021 04:22 م

التوجيه النيابية تؤكد أهمية الإعلام الوطني في تعظيم الانجازات

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية يسار الخصاونة، أهمية الإعلام الوطني في تعظيم انجازات الوطن ومقدراته.اضافة اعلان


وقال في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، تم خلاله بحث آلية عمل اللجنة، إن الإعلام النيابية منوط بها محورا التشريع والرقابة، مضيفا أنه سيتم الالتقاء مع المعنيين في وسائل الإعلام المختلفة للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجههم وتذليلها، فضلا عن مناقشة العديد من الامور التي تهم اللجنة مستقبلا.

بدورهم، اشار النواب، أسماء الرواحنة ورائد الظهراوي وامغير الهملان، إلى أهمية إبراز صورة المرأة في الإعلام وتمكينها في العديد من المجالات، فضلا عن أهمية محاربة الإشاعات التي تضر بسمعة الوطن.

 




 

 


 

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