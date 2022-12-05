التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية تنعى العجلوني

الوكيل الإخباري - نعى رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية الدكتور يسار الخصاونة اليوم الاثنين، الصحفي والأديب إبراهيم العجلوني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد.



واستذكر مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء الثقافي والأدبي، وإسهاماته الكبيرة خصوصاً في مجال الصحافة والإعلام التي استمرت لعقود.



وأعرب الخصاونة باسمه وباسم اعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية عن تعازيهم الحارة ومواساتهم لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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