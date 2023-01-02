التيار الديمقراطي النيابية تثمن القرار الملكي بتجميد الضريبة على الكاز

الوكيل الإخباري - ثمنت كتلة التيار الديمقراطي النيابية برئاسة النائب أيمن المجالي قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيه الحكومة إلى تجميد الضريبة على مادة الكاز خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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وقالت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن هذا القرار يعكس حرص سيد البلاد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويؤكد انحيازه لأبناء شعبه ولمس همومه واحتياجاته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.



من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة أن هذا القرار يعبر عن نبض الشارع وتقديم كل أشكال الدعم، داعين الحكومة إلى الاقتداء بخطى جلالة الملك لتخفيف الأعباء عن الموطنين، وتوفير الحياة الكريمة وضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة للتخفيف عن المواطنين.



كما أكدت الكتلة دعمها لما جاء في مضامين لقاء جلالة الملك مع قناة "سي أن أن" الأخير، والذي أكد فيه مواجهة أي جهة تقوم بتجاوز الخطوط الحمراء في القدس الشريف.



وأشارت الكتلة إلى أن هذا يحتم علينا جميعا الوقوف خلف جلالة الملك لمواجهة أي خطر خارجي يهدد أمن الأردن أو الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، داعين الجميع إلى رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية لنكون صخرة تتكسر عليها كل المؤمرات التي تحاك للأردن وقيادته.