"التيار الديمقراطي النيابية" تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ61

الوكيل الإخباري - هنأت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده الحادي والستين، متضرعة إلى العلي القدير أن يمن على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً وسنداً لشعبه وأمته.

اضافة اعلان



وقالت الكتلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، على لسان رئيسها النائب أيمن المجالي، إننا ننتهز هذه المناسبة السعيدة على قلب كل أردني لنستذكر بكل فخر واعتزاز جهود جلالته ومنذ توليه أمانة المسؤولية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم العدل والحرية والمساواة، وفي مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز من أجل رفعة الوطن الأردني الغالي وشعبه، ونتطلع إلى مستقبل مشرق تحت ظل قيادته الحكيمة.



وأضاف المجالي أن ذكرى ميلاد جلالة الملك، تدفعنا إلى مواصلة الوقوف خلف جلالته الذي نذر نفسه لأجل رفعة هذا الوطن وأبناء شعبه العظيم، ولأجل أمته صامداً على جبهة الحق مدافعاً عن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ثابتاً مخلصاً بشرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وختم المجالي بالقول: أن كتلة التيار الديمقراطي مستمرة في دعمها لجميع الرؤى الملكية خلال المرحلة القادمة، وفي جميع مساراتها السياسية والاقتصادية والادارية، والتي ستعود - بعون الله – بالخير على الأردن وشعبه العزيز.