الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 151 شهيدا خلال ساعات في مجازر جباليا

الحكومة تصدر بياناً وتُحذر المواطنين من روايات موجهة من الخارج

إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

تحذير هام من إعلانات جوائز وقود مجانية للمواطنين

صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

توقيف مسؤول عن توزيع أموال زكاة أسبوعا بتهمة استثمار الوظيفة

إطلاق فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة قريبا

خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة

عاجل

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18-12-2023 04:06 م

"الثقافة النيابية" تلتقي عددا من شباب برنامج الزمالة البرلمانية

M63A0260


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، ويقع على عاتقهم دور كبير تجاه التحديات والمعيقات التي توجه نمو وازدهار الأردن.

اضافة اعلان


وأكد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين.


وأشار المحارمة، بحضور النواب: أيمن مدانات، أسامة القوابعة، جعفر الربابعة، إلى أن التجربة الحزبية لن تنضج إلا بوجود الشباب، مستذكرا كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي قال فيها "لن نسمح لأحد باغتيال أحلامكم".


وأوضح، حسب بيان صحفي، أن مجلس النواب ينظر إلى الشباب على أنهم شركاء في عملية صنع القرار، ويعول على وعيهم، ويسعى لأن يكون لهم رأي في كثير من القضايا ذات الشأن العام.


من جانبه، قال أحد المستفيدين من برامج الزمالة محمد الخوالدة، إن المشروع يُعتبر أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.


بدورهم، عرض الشباب المشاركين لجملة من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بوجه عام، مثل مشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن يكون للشباب دور بارز في عملية صنع القرار وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
53996_4_1685193602

الفايز: قواتنا المسلحة تتعامل مع شبكات تهريب مدعومة من مليشيات إقليمية

0L5A1502 - Copy

خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

0L5A6423

التوجيه الوطني والإعلام النيابية تبحث الاستراتيجية الوطنية للشباب

FhciNeWXEAQ5y9B

الصفدي الغاضب يرفع جلسة النواب احتجاجا على غياب وزراء ومسؤولين - فيديو

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.07.24 AM

الصفدي: ليضرب جيشنا بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.08.02 AM

النواب يقرأون الفاتحة على روح الشيخ نواف الأحمد الصباح

أخبار متعلقة
1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

IMG-20231129-WA0089

‎"الشباب النيابية" و"سند" تبحثان فكرة إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

WhatsApp Image 2023-11-28 at 4.56.51 PM

كتلة البرنامج النيابية تجتمع بأعضاء برنامج زمالة البرلمانية

DWDf1KxWkAEAHq6

الملقي: الأردن يقف بحزم ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني

1701006514808

الصفدي: الملك أعاد البوصلة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات