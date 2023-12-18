"الثقافة النيابية" تلتقي عددا من شباب برنامج الزمالة البرلمانية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، ويقع على عاتقهم دور كبير تجاه التحديات والمعيقات التي توجه نمو وازدهار الأردن.

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وأكد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين.



وأشار المحارمة، بحضور النواب: أيمن مدانات، أسامة القوابعة، جعفر الربابعة، إلى أن التجربة الحزبية لن تنضج إلا بوجود الشباب، مستذكرا كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي قال فيها "لن نسمح لأحد باغتيال أحلامكم".



وأوضح، حسب بيان صحفي، أن مجلس النواب ينظر إلى الشباب على أنهم شركاء في عملية صنع القرار، ويعول على وعيهم، ويسعى لأن يكون لهم رأي في كثير من القضايا ذات الشأن العام.



من جانبه، قال أحد المستفيدين من برامج الزمالة محمد الخوالدة، إن المشروع يُعتبر أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.



بدورهم، عرض الشباب المشاركين لجملة من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بوجه عام، مثل مشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن يكون للشباب دور بارز في عملية صنع القرار وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا.