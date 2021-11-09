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الثلاثاء، 09-11-2021 04:44 م

الثقافة النيابية: لن نسمح بأي تشريع أو قرار يضيق على الإعلام

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، الدكتور عمر الزيود، انفتاح مجلس النواب على جميع الجمعيات والهيئات الفاعلة والنشطة في المشهد الإعلامي.

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ورحب الزيود، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس وأعضاء الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير، بالأفكار والآراء التي تصب في المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن الإعلام شريك رئيس لمجلس النواب لما يقوم به من دور رقابي على عمل السلطات، وممارسة النقد البناء الذي يخدم المسيرة الوطنية.


ودعا الزيود إلى تكاتف جميع الجهود الوطنية للتركيز على الجانب الثقافي، باعتبار الثقافة الواعية هي الجانب الوقائي لأي ظاهرة تعبث بالنسيج المجتمعي، وهنا يبرز دور الإعلام في تعزيز الثقافة لدى المواطن.


واشار إلى أن الشباب معقود عليهم الأمل في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بكل حرفية واقتدار وحكمة والسعي لتطوير أدواتنا الإعلامية لمواكبة المستجدات ومتطلبات العصر.

 

وردا على استفسارات الحضور، قال الزيود إننا مع حرية الإعلام المسؤولة، ولن نسمح بأي تشريع أو قرار من شأنه التضييق على الإعلام الحر الصادق، وفي الوقت ذاته، يجب التصدي واتخاذ موقف حازم تجاه الشائعات التي تضر بمصلحة المجتمع.

 

 




 

 


 

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