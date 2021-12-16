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الخميس، 16-12-2021 11:26 ص

الجبور تسأل الحكومة عن الاعفاءات الجمركية وحجم التهرب الضريبي

سنا


الوكيل الإخباري - وجهت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب عبير الجبور عددا من الأسئلة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول الاعفاءات الجمركية الممنوحة وحجم التهرب الضريبي وقيمة المخالفات الجمركية.

وكما وجهت الجبور أسئلة حول تعامل الحكومة مع مخالفات الاحداث لأوامر الدفاع خلال الجائحة، وعددها، والغرامات التي استحقت عليها، بالاضافة إلى عدد حالات الانتحار داخل دور تربية وتأهيل الاحداث.

وسألت الحكومة عن قيمة استملاكات الأراضي المحاذية لمشروع السكك الحديدة والتي تم استملاكها ضمن المشروع، وعن الفوائد القانونية المترتبة على التأخير في تسديد المستحقات المالية لأصحاب الاراضي المستملكة.

وطالبت الحكومة ببيان مبررات تحويل سكة حديد العقبة إلى شركة العقبة للسكك الحديدة، وعن مساحة الاراضي التابعة لها والمحجوز عليها، وعن خسائر الشركة، وعن تعيين مستشار اعلامي للشركة.

وجاءت أسئلة الجبور إستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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